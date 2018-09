"New York'a çözüm niyeti ile gidecek"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun gerçekleştirileceği New York’a, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olmaya hazır bir şekilde gideceği yazıldı.



Fileleftheros gazetesi “Anastasiadis’ten Hareketler” başlıklı haberinde, “elde ettiği bilgilere” göre, Anastasiadis’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını zorlamaya kararlı olduğunu ve New York’a da bu niyetle gideceğini iddia etti.



“Elindeki bilgilere dayanarak, Anastasiadis’in müzakerelerin başlamasını hedefleyen hareketlerde bulunduğunun görüldüğünü, ancak bu çabada bir zorluk bulunduğunu” yazan gazete, “Bunun müdahil taraflardan hiçbirinin BM’nin niyetleriyle ilgili somut bir şey bilmemesi olduğuna” işaret etti.



Nikos Anastasiadis’in aslında New York’a müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunacağına inandığı hareketler konusunda hazır gideceğini yazan gazete, öte yandan Kıbrıslı Rum liderin “puslu bir manzara içerisinde hareket ettiği” yorumunda bulundu.



Gazete, “Anastasiadis’in, bugün olduğu şekliyle, New York’ta dramatik bir şey olmasının öngörülmediğini bildiğine” de işaret etti.



Öte yandan Rum Kıbrıs tarafının Anastasiadis ve çalışma arkadaşlarının New York’tan herhangi bir gelişme olmadan dönmeleri tehlikesini ihtimal dışında bırakmadığını da kaydeden gazete, bu durumun çok sorunlu bir gelişme olarak değerlendirilmekte olduğunu belirtti.



Gerek Anastasiadis, gerek çalışma arkadaşlarının, bir süreden bu yana yaptıkları açıklamalarda, birçok yan etkiye yol açacak olan bir çıkmaz olasılığını açıkta bırakmalarının tesadüf olmadığını kaydeden gazete, devamla Anastasiadis’in Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeçte söylediklerini anımsattı.



“Yine elindeki bilgilere” dayanarak, Kıbrıs Rum tarafının çıkmazın aşılması için çaba gösterdiğini, ancak şu ana kadar, belirli hareketlerde bulunulmasıyla, hafta sonunda olumlu bir sonuç çıkacağının garantiye alınmadığını kaydeden gazete, Kıbrıs Rum tarafında herkesin (bunun gerçekleşmesinin çok zor olarak addedilmesine rağmen) BM Genel Sekreteri’nin olumlu bir gelişmeyle kendilerini şaşırtmasını umduğunu ekledi.



HRİSTODULİDİS



Gazeteye göre Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise dün RİK’e yaptığı açıklamada, “Anastasiadis’in BM Genel Sekreteriyle Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürece yardımcı olacak düşünceleri tartışacağını” açıkladı.



Hristodulidis “Bu düşüncelerin, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ortaya koyacağı sonuçlara bağlı olarak, müzakerelerin hemen yeniden başlamaması durumunda, eldeki verilerin yönetimiyle ilgili olduğunu” söyledi.



Anastasiadis’in, Lute’un temaslarının sonuçları hakkında BM Genel Sekreteri tarafından bilgilendirileceğini belirten Hristodulidis, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili uygun bir hazırlık yapılması gerektiğini yeniden vurguladığını ifade etti. Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in de bu görüşü paylaşmakta olduğunu ifade etti.



Sözlerinin devamında, Kıbrıs sorunundaki mevcut durumundan duyduğu endişeyi de dile getiren Hristodulidis, bunun (mevcut durumun) Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil edemeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Rum tarafının bu durumdan memnun olmadığını sözlerine ekledi.



ANASTASİADİS’İN NEW YORK TEMASLARININ PROGRAMI



Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki temas programının, aşağı yukarı geçen senekiyle aynı düzeyde olacağını da yazan gazete, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin dışında, 27 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek olan bir yemekte, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesinin büyükelçilerini bilgilendireceğini ifade etti.



Gazete Anastasiadis’in aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Pashinyan, Ürdün Kralı Abdullah II ibn Al Hussein, Mauritius Başbakanı Pravind Kumar Jugnmauth ve Moldovya Başbakanı Pavel Filip’in de bulunduğu liderlerle bir dizi ikili görüşmelerde bulunacağını belirtti.



Gazete Anastasiadis’in Amerikan-Yahudi Komitesi (AJC) ve Amerikan-İsrail Komitesi (AIPAC) liderlikleriyle görüşeceğini de ekledi.



Alithia gazetesi ise “New York’a Valizlerde Fikirlerle” başlıklı haberinde “Kıbrıs Rum tarafının New York’a, herhangi bir gelişmeye şaşırmamak için, valizlerinde çeşitli senaryolara göre uyarlanmış fikirlerle gideceğini” yazdı.



“Elindeki bilgilere göre, bunların Kıbrıs sorununun bugün tartışıldığı temelin terk edilmesiyle değil de, prosedürel nitelikli fikirler olduğunu” yazan gazete, devamla, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün “kartlarını açmadan bu fikirlere değindiğini” belirtti.



“New York’a, bugünkü çıkmazın muhafaza edilmesini resmileştirecek olanın da dahil olduğu, her türlü olasılığa hazır bir şekilde gideceklerini” ifade eden Hristodulidis, “bunun doğal olarak temenni etmedikleri bir gelişme olduğunu” vurguladı.



Hristodulidis, “Kıbrıs sorunu tarihinde ilk kez, iki liderin BM Genel Sekreteri’yle, kendilerini ne beklediğini bilmeyerek görüşmeye gideceklerinin çok açık olduğunu” ve bunun ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un bugüne kadar izlediği taktikten kaynaklandığını sözlerine ekledi.