Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104123
ALTIN
145.971
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7188
EURO
4.1702
Kendisiyle evlendi
Kendisiyle evlendi
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat

New York'ta 3'lü görüşme yaptılar

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının, New York’ta görüştükleri bildirildi...

24 Eylül 2017 Pazar 16:18
New York'ta 3'lü görüşme yaptılar

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının, New York’ta görüştükleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, üç bakanın, daha önceki üçlü görüşmelerde uzlaştıkları çalışmalardaki ilerlemeleri ele aldıklarını ve ortak ilgi alanındaki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını yazdı.

Üç bakanın terörle ve bölgesel tehditlerle mücadele, bilgi alışverişinin artırılması ve uzun vadeli istikrarın ileri götürülmesi gibi konuları görüştüğünü de kaydeden gazete, Lefkoşa Rum Kesimi’nde yapılacak olan zirve toplantısının ön hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Gazete, üç bakanın görüşme gündeminde Kıbrıs sorununun da bulunduğunu; Yunanistan ve Mısır’ın, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunması için gösterdiği ileri sürülen çabaya verdikleri desteği yinelediğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin imzasını taşıyan ortak açıklamada da, adada Türk askeri olması devam ettikçe, BM Barış Gücü’nün varlığının gerekli olduğu kaydedilirken, 5 yıl önce New York’ta oluşturulan üçlü mekanizmanın, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve istikrarın ileri götürülmesi için işbirliğine devam edeceği vurgulandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıslı Maronitler olarak kalmak istiyorlar
Kıbrıslı Maronitler olarak kalmak istiyorlar
Garantör ülkeler rol sahibi olacak
Garantör ülkeler rol sahibi olacak
Guterres şimdilik pes etti!
Guterres şimdilik pes etti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim