Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi

“Nikitis-Dimitra” Askeri Tatbikatı Tamamlanıyor

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tarafından gerçekleştirilen “Nikitis-Dimitra 2021” askeri tatbikatı bugün tamamlanıyor.

11 Haziran 2021 Cuma 13:42
39 Okunma
“Nikitis-Dimitra” Askeri Tatbikatı Tamamlanıyor

Fileleftheros gazetesi, son sekiz yıldır her yıl tekrarlanan ve bu yıl da RMMO’nun geniş katılımıyla gerçekleştirilen “Nikitis Dimitra” tatbikatının bazı kısımlarına seferilerin de katıldıklarını yazdı.
Bugün tamamlanması öngörülen tatbikatın temel amaçlarından bazılarının, askeri personel arasında karar alma süreçleri ve bunların talimatlara dönüştürülerek, birimlere iletilmesi süreçlerinin gözlemlenmesi ve operasyonel yetinin güçlendirilmesi olduğu vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
NikitisDimitraAskeri Tatbikat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Basını yazdı: Maraş Kökenli Rumlar Eylem Hazırlığında
Rum Basını yazdı: Maraş Kökenli Rumlar Eylem Hazırlığında
Annita Dimitriu İlk Kadın Meclis Başkanı Oldu
Annita Dimitriu İlk Kadın Meclis Başkanı Oldu
Nüfusun Yüzde 42.4’ü Henüz Hiç Aşı Olmadı
Nüfusun Yüzde 42.4’ü Henüz Hiç Aşı Olmadı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim