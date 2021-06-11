“Nikitis-Dimitra” Askeri Tatbikatı Tamamlanıyor

Fileleftheros gazetesi, son sekiz yıldır her yıl tekrarlanan ve bu yıl da RMMO’nun geniş katılımıyla gerçekleştirilen “Nikitis Dimitra” tatbikatının bazı kısımlarına seferilerin de katıldıklarını yazdı.

Bugün tamamlanması öngörülen tatbikatın temel amaçlarından bazılarının, askeri personel arasında karar alma süreçleri ve bunların talimatlara dönüştürülerek, birimlere iletilmesi süreçlerinin gözlemlenmesi ve operasyonel yetinin güçlendirilmesi olduğu vurgulandı.