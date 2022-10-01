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Nikos Nuris, endişeli!

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen mültecilerle ilgili BM Barış Gücü’nden (UNFICYP) yardım istediği bildirildi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 15:52
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Nikos Nuris, endişeli!



Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, KKTC’den Güney’e geçen mültecilerde görülen artış nedeniyle endişeli olduğunu gündemine taşıdı.

Alithia gazetesi, Nuris’in Perşembe günü BM Merkezi’nde, BM Genel Sekreterliği Direktörü Courtenay Rattray ile görüştüğünü ve 45 dakika süren görüşmede, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği öne sürülen mültecilerde görülen artış nedeniyle endişeli olduğunu ilettiğini yazdı.

Gazete, Nuris’in, Güney Kıbrıs’taki mülteci akışından Türkiye’yi sorumlu tutarak, mültecilerin ana geçiş bölgesi olan ara bölgeyi denetlemekle yükümlü BM Barış Gücü’nden (UNFICYP) bu konuda Güney Kıbrıs’a yardımcı olması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Haberde, Rattray’in Nuris’e, bu konuyu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ileteceğine dair taahhüt verdiği ifade edildi.

Gazete, Nuris’in dün de BM Genel Sekreteri’nin Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile ile görüştüğünü yazdı.

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