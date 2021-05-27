Nikos Rolandis Hayatını Kaybetti

Rolandis’in, Spiros Kiprianu’nun başkanlığı döneminde, 1978 yılında Dışişleri Bakanlığı olarak atandığını ve 1983 yılının Eylül ayında bu görevinden istifa ettiğini kaydeden Rum haber kaynakları, Rolandis’in 1991 yılından 1996 yılına kadar ise meclis üyesi olduğunu anımsattı.

Rolandis’in, 1976 yılında, daha sonra Demokrat Parti (DİKO) olarak adlandırılan “Demokratik Cephe”nin kurucu üyesi olduğu da kaydedildi.

Rolandis’in 1998 yılında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine adaylığını koyan yedi kişiden biri olduğunu da anımsatan Rum haber kaynakları, Rolandis’in Glafkos Kleridis’in Rum Yönetimi Başkanlığına seçilmesinin ardından 1998 yılının Mart ayında Ticaret, Sanayi ve Turizm bakanı olarak atandı. Rolandis, bu görevini Kleridis’in görev süresinin tamamlandığı 2003 yılının Şubat ayına kadar sürdürdü.

Rum haber kaynakları, Rolandi’ins, Ticaret Bakanlığı’ndaki görevi esnasında “Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki doğal gaz ve petrol yataklarının önemi üzerinde durarak, enerji kaynakları konusunu yoğun bir şekilde ileriye götürdüğüne” vurgu yapıyor.

Rolandis’in 2003 yılının Şubat ayında Kahire’de, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki “münhasır ekonomik bölge belirleme anlaşması”na imza koyduğu ve bunun Akdeniz bölgesinde imzalanan ilk “MEB” anlaşması olduğuna da işaret edildi.