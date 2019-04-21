Noble Dina 2019 tatbikatı gerçekleştirildi

Girit Denizi ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan, ABD, İsrail ve Güney Kıbrıs kuvvetlerinin katılımıyla “Noble Dina 2019” kod isimli çok uluslu tatbikat icra edildiği haber verildi.

Fileleftheros; Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin “Limnos” firkateyni, “Grigoropulos” hücumbotu ve “Pipinos” denizaltısı ile iştirak ettiği eğitim tatbikatı kapsamında Girit’teki “Deniz Engelleme Harekât Merkezi (NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre-NMIOTC)” ve Hayfa Tersanesi’nde hücum faaliyetlerinin de icra edildiğini yazdı.

Haberde, odaklanılan ana unsurun; deniz güvenliği ve modern meydan okumalar ve deniz çevre tehditlerinin göğüslenmesi, katılımcıların işbirliği ve karşılıklı anlayış düzeyinin yükseltilmesi olduğu belirtilen tatbikatın icra tarihi belirtilmezken, “Noble Dina” kod isimli tatbikatın Yunan, ABD, İsrail ve Rum deniz kuvvetleri tarafından rutin olarak her yıl icra edildiği kaydedildi.