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Noratlas Uçağı Güney Kıbrıs’ta

1974 Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından yanlışlıkla düşürülen Noratlas uçağının aynısının, Yunan Askeri Mezarlığı’na anıt olarak yerleştirilmek üzere dün, Güney Kıbrıs’a götürüldüğü bildirildi.

19 Haziran 2018 Salı 13:54
Noratlas Uçağı Güney Kıbrıs’ta

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1974 Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından yanlışlıkla düşürülen Noratlas uçağının aynısının, Yunan Askeri Mezarlığı’na anıt olarak yerleştirilmek üzere dün, Güney Kıbrıs’a götürüldüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, uçağın parçalarının konteynırlar içerisinde Larnaka Limanı’na getirildiğini ve buradan da araçlarla Yunan Askeri Mezarlığı’na götürüldüğünü; bugün de kurma çalışmalarının yapılacağını yazdı.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 13:57
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