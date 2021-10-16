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Nuris: “10 günde yeşil hattan 800 mülteci geçti”

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, yalnızca son 10 gün içerisinde Yeşil Hattan yasadışı bir şekilde 800 mülteci geçtiğini ve bu yüzden sert tedbirler almaları gerektiğini iddia etti.

16 Ekim 2021 Cumartesi 15:10
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Nuris: “10 günde yeşil hattan 800 mülteci geçti”
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Nuris’in bu açıklamayı geçen perşembe akşamı katıldığı “Avrupa Sığınma Destek Ofisi” (EASO) toplantısında yaptığını yazan Alithia gazetesi, Nuris’in, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan güvenlik önlemlerinin Güney Kıbrıs için de uygulanmasını istediğini belirtti.
Nuris, şu an Güney Kıbrıs’ta, başvuruları dayanaksız olarak değerlendirilen ve ülkelerine iade edilebilecek 15 bin üçüncü ülke vatandaşı bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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