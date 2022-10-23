Nuris: “Mahsurların ata toprağında kalması ana hedefimiz”

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, ülkeyi ve adadaki iki toplumu gerçek anlamda yeniden birleştirecek ve gelecek için olumlu perspektifler oluşturacak bir çözüm için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Alithia gazetesi, Nuris’in Limasol’daki bir müze açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, toprak bütünlüğünü ve vatanın tam egemenliğini garanti altına alacak bir çözüm olması gerektiğine vurgu yaptığını yazdı.

Haberde, Nuris’in, “mahsurların ata toprağında kalmasının ana hedefleri olduğunu” söylediği ifade edildi.