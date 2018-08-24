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O haber yalan çıktı

24 Ağustos 2018 Cuma 16:16
O haber yalan çıktı

Kıbrıslı Türklerin kendisini dövdüğü suçlamasıyla polise başvuran 48 yaşındaki Rum’un doktor muayenesinde bir çiziği bile olmadığı saptandı; 48 yaşındaki Rum’un şikayeti üzerine Rum basınında Kıbrıslı Türkler Rum’u dövdü şeklinde yer alan haberin yalana dönüşmekte olduğu bildirildi.

Alihtia haberi “Tek Bir Çiziği Bile Yok ‘Kan Revan’… Kıbrıslı Türklerin Ruma ‘Saldırısı’ Fake News’e Dönüşüyor… 48 Yaşındaki Kişinin Polise Yalan Şikayette Bulunduğu Ortaya Çıkarsa, Kendisi Kamuya Zarar Vermekten Suçlanacak” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haberde, şikayet üzerine yapılan, Limasol’un Agridia köylünde Salı günü öğleden sonra Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumu dövdüğü haberinin “fake news” (yalan haber) olma yolunda ¬olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre, 48 yaşındaki şikayetçi Rum, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçti ancak, Kıbrıslı Türklerin kendisine saldırdığını ve elinde tuttuğu demir levyeyi alarak kendisini dövdüklerini iddia etmesine rağmen vücudunda görünür hiçbir yara saptanmadı.

Gazeteye göre, vücudunda hiçbir darp izine rastlanmayan Ruma tomografi de çekildi ancak yine hiçbir sorun saptanmadı. Şimdi de dişlerinin ağrıdığını söyleyen bu kişinin, çene cerrahları tarafından muayene edilmesi bekleniyor.

Gazete, Rum medyasının olayı, Rumun kanlar içerisinde bulunarak hastaneye kaldırıldığı şeklinde haber verdiğini hatırlattı.

Gazetenin ulaştığı bilgilere göre şikayet üzerine tutuklanan 2 Kıbrıslı Türk ile bir Romen polise verdikleri ifadede, Akridia köyündeki bir inşaatta çalıştıklarını, araçları ile yoldan geçerken 48 yaşındaki Ruma rastlayıp selam verdiklerini, aralarında herhangi bir olay vuku bulmadığını söyledi. Rumun ise “en azından Çarşamba gününe kadar olayla ilgili detaylı ifade vermediğine vurgu yapan gazete, olay anlatılırken söz konusu Rumun “şok vaziyetinde olduğunun” söylendiğine dikkat çekti.

Rum polisinin olayla ilgili olarak 2 Kıbrıslı Türk ve bir Romeni tutukladığı, üçüncü Kıbrıslı Türkü ise aramakta olduğu ancak bu kişinin Kuzey’de olduğuna inanıldığını belirten gazete, üç “şüphelinin” tutuklama emri için çıkarıldıkları mahkemede olayın şöyle anlatıldığını kaydetti:

“48 yaşındaki Rum, Salı günü öğleden sonra Limasol’un Agridia köyünde seyreden Kıbrıs Türk plakalı aracı şüpheli gördü. Bölgeye giden polislere, 48 yaşındaki Rumun şüphelileri demir bir çubukla kovaladığı, onların da elindeki demir çubuğu alıp kendisini dövdükleri bilgisi verildi.”

Öte yandan Fileleftheros “Bir Kıbrıslı Türk Daha Polisin Elinde… 48 Yaşındaki Kişinin Agridia’da Dövülmesi Konusuyla İlgili” başlıklı haberinde Rum polisinin, 2 Kıbrıslı Türk ve bir Romen’den sonra dün 47 yaşındaki bir Kıbrıslı Türkü daha tutukladığını yazdı, söz konusu kişiler hakkında “Ciberundalı 48 yaşındaki Kıbrıslı Rumu, giriştikleri şiddetli kavgadan sonra ağır şekilde döverek yaralı vaziyette Lefkoşa Genel Hastanesi’ne gönderenler” ifadesini kullandı.

Gazete tutuklanan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türkün KKTC’de ikamet etmekle birlikte her gün Rum tarafına gidip geldiğini, olaya karıştığı ifadesi olduğu için son 24 saat içerisine tutuklandığını ve dün çıkarıldığı mahkemeden, hakkında üç gün tutukluluk emri alındığını yazdı.

Fileleftheros “olay günü” 48 yaşındaki Rumun “yaşadıkları” konusunda şu iddialara da yer verdi:

“Kendisine saldırdılar ve elindeki demir çubuğu alarak vücudunun çeşitli yerlerine vurdular. 48 yaşındaki kişi kanlar içerisinde yere düştü, failler de olay yerinden kaçtı. Darp edilmiş olmasına karşın ayağa kalkmayı ve olay hakkında polise bilgi vermeyi başardı. Yaralı, önce Ciberunda hastanesinde ilk yardım yapıldıktan sonra Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldı ve yaralarının daha ileri tedavisi için müşahede altına alındı.”

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