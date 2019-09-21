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Öğrenci öğrenciye bıçak çekti, anne çocuklarına kötü muameleden tutuklandı

Limasol’da bir anne 10 ve 13 yaşlarındaki iki kızına kötü muameleden tutuklandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:35
Öğrenci öğrenciye bıçak çekti, anne çocuklarına kötü muameleden tutuklandı

“Polemidya” (Binatlı) ortaokulunda bir erkek öğrenci kız öğrenciye bıçak çekti, Limasol’da bir anne 10 ve 13 yaşlarındaki iki kızına kötü muameleden tutuklandı.

Fileleftheros Polemidya Ortaokulu’nda geçen perşembe günü bıçak çekme olayı yaşandığını, 15 yaşındaki erkek öğrencinin bir kız öğrenciye bıçak çektiğini, kız öğrencinin şikayeti üzerine öğretmenlerin müdahale ederek bıçağı erkek çocuğun elinden aldığını yazdı.

Habere göre okulun mütevelli heyeti başkanı Andreas Theordoru bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada  öğretmenlerin saldırgan öğrenciyi derhal öğretmenler odasına götürüp elindeki bıçağı aldığını, yetkili devlet birimlerinin durumdan haberdar edildiğini ve saldırgana, 4 gün uzaklaştırma cezası verildiğini, okuldan atılması ihtimali de olduğunu anlattı.

Aynı gazete Limasol’da ise 10 yaşındaki kız çocuğunun, 43 yaşındaki annelerinin kendisini ve 13 yaşındaki kız kardeşini sistemli şekilde darp ettiği ve uzun süreler evde yalnız bıraktığı suçlamasıyla, sosyal hizmetler görevlisi eşliğinde polise şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre çocuklar sosyal hizmetler dairesinin geçici gözetimine verilirken anne tutuklandı, hakkında dava açıldı ve 15 bin Euro teminat karşılığında 26 Eylül’deki mahkeme gününe kadar serbest bırakıldı.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
öğrenciAnneKötüMuameleçocukGüneyKıbrıs
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