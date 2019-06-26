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Öğrenciler okulu kundakladı!

Limasol’da aynı lise iki hafta içerisinde ikinci kez kundaklandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:06
Öğrenciler okulu kundakladı!

Limasol’daki Ayiu Nikolau Lisesi iki hafta içerisinde ikinci kez kundaklandı. Okulun, final sınavlarında aldıkları notları beğenmeyen öğrenciler tarafından kundaklandığına inanılıyor.

Fileleftheros ve Haravgi, Pazartesi günü saat 02.00 sularında, lisenin ön bahçesinde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 12 Haziran’da meydana gelen kundaklama sonucu hasar gören ve ön avluya istiflenmiş okul malzemesi hasar gördü.

Limasol Helen Eğitim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanı Dinos Ellinas, yangını, notlarından memnun olmayan öğrencilerin çıkarmış olabileceğine inanıldığını belirterek, önceki yangında on binlerce Euro’luk zarar meydana gelirken bu yangında meydana gelen zararın çok da büyük görünmediğini söyledi.

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Güney KıbrısHaberKKTC
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