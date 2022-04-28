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Oktay, Üstel’e başsağlığı diledi

28 Nisan 2022 Perşembe 13:17
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Oktay, Üstel’e başsağlığı diledi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ablası vefat eden İçişleri Bakanı Ünal Üstel’e taziyelerini iletti.
Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in ablası Kübra Akerzurumlu vefatı dolasıyla telefonla aradı ve taziyelerini iletti. 
İçişleri Bakanı Ünal Üstel’ de taziye dileklerini ileten TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

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