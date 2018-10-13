Okul Bahçesindeki Yilan 13 Yaşindaki Çocuğu Soktu

Baf’taki bir ortaokulun bahçesindeki ağaçta bulunan yılanın 13 yaşındaki bir çocuğu soktuğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Baf’taki bir ortaokulda, dün meydana gelen olayda, okul bahçesindeki ağaca tırmanan 13 yaşındaki çocuğun, ağaçta bulunan yılan tarafından, elinden sokulduğunu yazdılar.

Çocuğun yılan tarafından sokulduğunun anlaşılması üzerine hemen hastaneye götürüldüğünü yazan gazete, yılanı görmeyi başaranların, yılanın siyah olduğunu tespit ettiklerini ve hayati tehlike arz edecek bir türden olmadığı konusunda öğrencileri sakinleştirdiklerini belirtti.

Gazete söz konusu çocukta yılan sokmasına bağlı olarak herhangi bir zehir tespit edilmediğini ancak tedbir amaçlı olarak gerekli ilaç tedavisinin yapıldığını yazdı.

Gazete, yılanın, engerek gibi zehirli bir yılan olmamasının da daha kötü bir olayın yaşanmamasına neden olduğunu belirtti.