Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119093
ALTIN
162.857
DOLAR
3.7543
STERLİN
5.2971
EURO
4.6355
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Okul hademesi tarafından bulundu

Güney Lefkoşa’ya bağlı Koçinotrimitya’daki “A” devlet ilkokulunda dün bir cesedin bulunduğu belirtildi...

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:07
Okul hademesi tarafından bulundu
banner10

Güney Lefkoşa’ya bağlı Koçinotrimitya’daki “A” devlet ilkokulunda dün bir cesedin bulunduğu belirtildi. 

Alithia gazetesi, Koçinotrimitya sakini 23 yaşındaki gence ait cesedin dün sabah saat 07.00’de, okul hademesi tarafından bulunduğunu ve hemen ardından polise haber verildiğini yazdı. 

Okulda cesedin bulunması neticesinde, okul idaresinin, çocukların okula getirilmemesi yönünde karar aldığını yazan gazete polisin, olayla ilgili suç faaliyeti ihtimali üzerinde durduğunu belirtti. 

banner22
Son Güncelleme: 24.01.2018 13:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kalipso' hedefinde yüzde 80'i tamam!
'Kalipso' hedefinde yüzde 80'i tamam!
AKEL'in girişimiyle hayat buluyor
AKEL'in girişimiyle hayat buluyor
Aynı zamanda kopması endişe yarattı
Aynı zamanda kopması endişe yarattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim