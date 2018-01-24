Okul hademesi tarafından bulundu

Güney Lefkoşa’ya bağlı Koçinotrimitya’daki “A” devlet ilkokulunda dün bir cesedin bulunduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, Koçinotrimitya sakini 23 yaşındaki gence ait cesedin dün sabah saat 07.00’de, okul hademesi tarafından bulunduğunu ve hemen ardından polise haber verildiğini yazdı.
Okulda cesedin bulunması neticesinde, okul idaresinin, çocukların okula getirilmemesi yönünde karar aldığını yazan gazete polisin, olayla ilgili suç faaliyeti ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.
Son Güncelleme: 24.01.2018 13:14