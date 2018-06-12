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Onaya gerek kalmadan ziyaret için çalışma başlatıldı

Tarihi eserlerin ziyaretinde Teknik Komitelerin faaliyetlerinin Rum yönetimi kurumlarının onayına gerek kalmadan gerçekleştirilmesinin yollarının arandığı bildirildi...

12 Haziran 2018 Salı 12:36
Onaya gerek kalmadan ziyaret için çalışma başlatıldı

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Rum Tarihi Eserler Dairesi’nin talebi doğrultusunda, Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı diplomat ve büyükelçilere, KKTC’deki tarihi eserlerde düzenlenen etkinliklere katılmamaları gerektiği şeklinde gönderdiği sözlü nota (note verbale) sonrasında oluşan tepkilere dair, Rum yetkili makamlarının çözüm aradığı iddia edildi.

Politis gazetesi, “Tarihi Eserler Konusunda Çözüm Aranıyor” başlığı altında verdiği haberinde, Teknik Komitelerin faaliyetlerinin Rum yönetimi kurumlarının onayına gerek kalmadan gerçekleştirilmesinin yollarını aradığını yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın sözlü notasının yol açtığı karmaşanın ardından, hali hazırda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in onayı bulunan Teknik Komitelerin, faaliyetleri için diğer Rum devlet dairelerinin onayına gerek olmasının gerektiği düşüncesiyle konuya çözüm arandığını vurguladı.

Gazete, Rum Tarihi Eserler Dairesi’nin bağlı bulunduğu Bayındırlık İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, sözlü notanın keyfi ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” makamlarıyla istişare içerisinde yapılmayan etkinliler için olduğunun duyurulduğunu belirterek, bu tutumuyla Bakanlığın, Tarihi Eserler Dairesi ile farklı tutum içerisinde olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti.

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Rum Bayındırlık İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rum yetkili makamlarının niyetinin, Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı misyonların KKTC’deki tarihi eser ve arkeolojik alanlara, özellikle bunların içerisinde bulundukları durumu tespit etmek amacıyla ziyaret gerçekleştirmelerini engellemek olmadığı öne sürüldü.

“Ülkenin tarihi eserlerinin korunması çabalarının Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde sürekli olduğu” vurgulanan açıklamada, Rum Dışişleri Bakanlığı’na yönelik “bilgilendirmenin ise, arkeolojik alanlarda keyfi ve istişare yapılmaksızın gerçekleştirilen etkinlikler sebebiyle yapıldığı” iddia edildi.

BUNDAN SONRA YALNIZCA BİLGİLENDİRME

Gazete, Bakanlığın bu açıklamasına karşın Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin son aylarda Tarihi Eserler dairesinin müdahil olduğu prosedürlerde sorunlar yaşadığının bilindiğini belirterek, konunun son dönemde Teknik Komiteler Koordinatörü Andreas Pirisiis, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında istişare edildiğini yazdı.

Haberde, Teknik Komitelerin faaliyetlerinin Rum hükümet dairelerinin de onayını alması şartı kaldırılırken Komitelerin bundan böyle sadece yetkili bakanlarla istişare edeceği, ilgili daireleri ise sadece bilgilendireceği belirtildi.

Gazete, bu girişime karşın, Teknik Komitelerin faaliyetlerini, KKTC’deki tarihi eserlerin kullanımının “yasa dışı varsayıldığı” durumların dışında bırakacak yasal düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı ve sözlü notanın gönderilmesine sebep olan, AB’nin düzenlediği etkinlikler konusunda ne yapılacağının henüz netleşmediğini de vurguladı.

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