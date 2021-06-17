Önce Lute Sonra Guterres’le Görüşecek

Fileleftheros gazetesi “Lute ve Sonra Guterres – Yeni Bir Gayriresmî Konferans İçin Görüşmeler” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 22 Haziran Salı günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşeceğini, Anastasiadis’in bu görüşmenin ardından Avrupa Konseyi toplantısına katılmak için gideceği Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir görüşme yapacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Lute’la 22 Haziran’da gerçekleştireceği görüşmenin ardından 24-25 Haziran tarihlerinde Brüksel’e gideceğini, Avrupa Konseyi zirvesi çerçevesinde ise BM Genel Sekreteri Guterres’le biraraya geleceğini belirtirken Lute’un liderlerle görüşmelerinin, yeni bir gayriresmî beşli konferans yapılıp yapılamayacağı konusunda belirleyici nitelikte olacağını iddia etti.

Haberde, BM’nin henüz niyetini tam olarak netleştirmemesine karşın gelen bilgilerin, Guterres’in Eylül ayında New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu çerçevesinde yeni bir gayriresmî beşli konferans gerçekleştirilmesi girişiminde bulunma düşüncesinde olduğu iddia edildi.

ANASTASİADİS TEZLERİNİ YİNELEDİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in doğum günü sebebiyle İngiliz Yüksek Komiserliği’nde yer alan etkinlikte konuşma yaptığını ve “tek taraflı yorumlardan kaçınılarak BM kararlarına bağlı kalınması gerektiğine” vurgu yaptığını aktardı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, garantör ülkelerden biri ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olması sebebiyle İngiltere’nin rolünün büyük olduğunu belirterek “tek taraflı yoruma açık olmayan siyasi eşitliği belirleyen iki toplumlu, iki kesimli federasyon konusundaki BM kararlarına bağlı kalınması gerektiğini” vurguladı.

İngiltere’nin Türkiye’ye, “olumlu ortamın oluşmasının gerekliliği konusunda nüfuz edebilme konusunda da önemli rol üstlenebileceğini” ifade eden Anastasiadis, “Türkiye’nin, Münhasır Ekonomik Bölgemizde yasa dışı eylemlere gitmemesini, Maraş’ta statükoyu değiştirecek eylemlerde bulunmamasını ve Kıbrıs’ı daha fazla militarize etmemesini umut ediyorum. Bu tür eylemler, müzakerelerin yeniden başlaması için çok olumsuz gelişme niteliğinde olur” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, Cenevre’deki gayriresmî konferans sırasında önerdiği Güven Yaratıcı Önlemlerin ve önerilerin iyi niyetle görüşülmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olacağı iddiasında da bulundu.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ilişkilerin her alanda devam ettiğine dikkat çekerek, kendilerinin bu ilişkileri daha da iyileştirmekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.