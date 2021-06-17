Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
Hapları müşteri bulsaydı satacaktı
Hapları müşteri bulsaydı satacaktı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş
Daha önce de benzeri suçtan...
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...

Önce Lute Sonra Guterres’le Görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 22 Haziran Salı günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la gerçekleştireceği görüşmenin ardından Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le de görüşecek.

17 Haziran 2021 Perşembe 10:36
39 Okunma
Önce Lute Sonra Guterres’le Görüşecek

Fileleftheros gazetesi “Lute ve Sonra Guterres – Yeni Bir Gayriresmî Konferans İçin Görüşmeler” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 22 Haziran Salı günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşeceğini, Anastasiadis’in bu görüşmenin ardından Avrupa Konseyi toplantısına katılmak için gideceği Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir görüşme yapacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Lute’la 22 Haziran’da gerçekleştireceği görüşmenin ardından 24-25 Haziran tarihlerinde Brüksel’e gideceğini, Avrupa Konseyi zirvesi çerçevesinde ise BM Genel Sekreteri Guterres’le biraraya geleceğini belirtirken Lute’un liderlerle görüşmelerinin, yeni bir gayriresmî beşli konferans yapılıp yapılamayacağı konusunda belirleyici nitelikte olacağını iddia etti.

Haberde, BM’nin henüz niyetini tam olarak netleştirmemesine karşın gelen bilgilerin, Guterres’in Eylül ayında New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu çerçevesinde yeni bir gayriresmî beşli konferans gerçekleştirilmesi girişiminde bulunma düşüncesinde olduğu iddia edildi.

ANASTASİADİS TEZLERİNİ YİNELEDİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in doğum günü sebebiyle İngiliz Yüksek Komiserliği’nde yer alan etkinlikte konuşma yaptığını ve “tek taraflı yorumlardan kaçınılarak BM kararlarına bağlı kalınması gerektiğine” vurgu yaptığını aktardı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, garantör ülkelerden biri ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olması sebebiyle İngiltere’nin rolünün büyük olduğunu belirterek “tek taraflı yoruma açık olmayan siyasi eşitliği belirleyen iki toplumlu, iki kesimli federasyon konusundaki BM kararlarına bağlı kalınması gerektiğini” vurguladı.

İngiltere’nin Türkiye’ye, “olumlu ortamın oluşmasının gerekliliği konusunda nüfuz edebilme konusunda da önemli rol üstlenebileceğini” ifade eden Anastasiadis, “Türkiye’nin, Münhasır Ekonomik Bölgemizde yasa dışı eylemlere gitmemesini, Maraş’ta statükoyu değiştirecek eylemlerde bulunmamasını ve Kıbrıs’ı daha fazla militarize etmemesini umut ediyorum. Bu tür eylemler, müzakerelerin yeniden başlaması için çok olumsuz gelişme niteliğinde olur” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, Cenevre’deki gayriresmî konferans sırasında önerdiği Güven Yaratıcı Önlemlerin ve önerilerin iyi niyetle görüşülmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olacağı iddiasında da bulundu.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ilişkilerin her alanda devam ettiğine dikkat çekerek, kendilerinin bu ilişkileri daha da iyileştirmekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisJane Holl LuteAntonio Guterres
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de İşletmelere Kredi Kartı Kabul Zorunluluğu Getirildi
Güney’de İşletmelere Kredi Kartı Kabul Zorunluluğu Getirildi
Rum Meclisi’ndeki Komitelerin Paylaşımı İçin Kavga Devam Ediyor
Rum Meclisi’ndeki Komitelerin Paylaşımı İçin Kavga Devam Ediyor
Güney Kıbrıs Bir Hellim Davasını Daha Kaybetti
Güney Kıbrıs Bir Hellim Davasını Daha Kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim