“Onisilos-Gedeon Tatbikatı” tamamlandı

Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki askeri işbirliği yıllık planı gereği her yıl yapılan “Onisilos-Gedeon 2020” tatbikatının dün tamamlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın amacının personelin hava kuvvetlerine yönelik eğitilmesi, hava operasyonlarıyla ilgili savaşçılık yeteneğinin geliştirilmesi ve İsrail Hava Kuvvetleri ile işbirliğinden deneyim kazanılması olduğu kaydedildi.

Habere göre tatbikatta savaş uçaklarının hava muharebe egzersizleri, alçak ve yüksek irtifada belirli hedeflere saldırılar gibi senaryolar canlandırıldı.

AKEL: İsrail ile askeri işbirliği Türk saldırganlığını durduramadı

Bu arada Haravgi gazetesi de, AKEL’in, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında yapılan askeri işbirliğinin “Türk saldırganlığını durduramadığını” açıkladığını yazdı.

Habere göre AKEL, dün tamamlanan “Onisilos-Gedeon 2020” tatbikatına istinaden, İsrail’e ait savaş uçaklarının Güney Kıbrıs semalarında uçmasının ilke tezlerine ve halkın menfaatlerine hizmet etmediğini kaydetti.

AKEL, bu gibi askeri işbirliklerinin Güney Kıbrıs’ın pozisyonunu güçlendirmek yerine zayıflattığını belirtti.