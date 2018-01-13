Ortak tatbikat yaptılar

Güney Kıbrıs ile Yunanistan dün sabah saatlerinde açık denizde bir arama kurtarma tatbikatı icra etti.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın “Salamis-01/18” isimli arama kurtarma tatbikatının dün sabah saatlerinde Güney Kıbrıs’ın sözde arama kurtarma sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, tatbikata RMMO Arama Kurtarma 460’ıncı Filosu’nun helikopteri ile Yunan Deniz Kuvvetlerinin “Limnos” isimli firkateyninin katıldıklarını, senaryo gereği açık denizde yaşanan bir kazaya müdahale edildiğini aktardı.