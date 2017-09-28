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Ortaokul tarih kitaplarında hata

Rum Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokullara dağıtılan tarih kitaplarında hata saptandı. Önceki yıllarda küçük değişiklikler yapılarak üç kez revize edilen kitaplardaki hatayı kimse fark etmedi...

28 Eylül 2017 Perşembe 10:39
Ortaokul tarih kitaplarında hata

Rum Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokullara dağıtılan tarih kitaplarında hata saptandığı, önceki yıllarda küçük değişiklikler yapılarak üç kez revize edilen kitaplardaki yanlışı kimsenin fark etmediği haber verildi.

Fileleftheros “Ortaokul Tarih Kitabında Da Hata” başlıklı haberinde, bir velinin bu gazeteye Rum Eğitim Bakanlığı’nın ortaokullara dağıttığı tarih kitaplarında Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın bugünkü statüsüyle ilgili ciddi bir hata bulunduğunu yazdı.

"TÜRKLERİN ELİNE GEÇMİŞ GİBİ ANLATILIYOR"

Habere göre kitabın 116’ncı sayfasında, Barış Harekâtı’nın etkilerinin anlatıldığı paragrafta Lefkoşa Uluslararası Havaalanı, 23 Temmuz 1974 itibarıyla BM’nin denetiminde bulunmasına rağmen, Türklerin eline geçmiş gibi anlatılıyor.

Tarih kitabının 116’ncı sayfasındaki paragrafında “Ada’nın gelir getiren kaynaklarının büyük bölümü, havaalanı ve başlıca ihracat limanı –Mağusa- istilacıların eline düştü” ifadesinin yer aldığına dikkat çeken gazete, kitabın daha önce 1994, 1996 , 1997 ve en son da 2016’da küçük değişiklikler yapılarak revize edildiğini ancak “bu hatayı kimsenin görüp değiştirilmesini istemediğini” yazdı.

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