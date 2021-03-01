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ORTAOKULLARIN AÇILMASI 16 MART’A ERTELENDİ

Güney Kıbrıs bugün pandemiyle mücadele konusunda alınan kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesinin ikinci aşamasına girerken, Rum Sağlık Bakanlığı’nın vakalardaki artışla ilgili çözüm arayışında olduğu haber verildi.

01 Mart 2021 Pazartesi 13:48
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ORTAOKULLARIN AÇILMASI 16 MART’A ERTELENDİ

Vaka ve hastaneye yatışların artması korkusundan dolayı kısıtlamaların “yavaş ve istikrarlı adımlarla” kaldırıldığını yazan Politis, Rum Sağlı Bakanlığı’nın ise temas takibi, aşılama ve toplu testlerin üzerinde durduğunu kaydetti.

Öte yandan Rum kesiminde ortaokul öğrencilerinin okullarına 8 Mart’ta değil de 16 Mart’ta dönmelerine karar verildiğini yazan gazete, okulların açılabilmesi için tüm öğrenci ve personelin hızlı test sonucunun negatif olması gerektiği ve testlerin haftalık olarak tekrarlanacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta bugünden itibaren yeni gevşemelerin uygulamaya konacağını yazan gazete, ancak son günlerde, özellikle Limasol bölgesinde vakalarda yaşanan hızlı artışların, epidemiyoloji uzmanları ile Sağlık Bakanlığı’nı endişelendirdiğini ifade etti.

Yeni vaka sayısının gittikçe arttığını ve Güney Kıbrıs’ta dün 283 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini yazan gazete, bunun son iki hafta içerisinde Rum kesiminde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğuna işaret etti.

Rum kesiminde pozitiflik oranının yüzde 0,63’e ulaştığını yazan gazete, dün tespit edilen vakalardan 94’ünün Limasol bölgesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Öte yandan son günlerde tespit edilen vakalardaki artış yüzünden, Rum Sağlık Bakanlığı’nın vakalarla ilgili verileri değerlendirmeye aldığını yazan gazete, 20-26 Şubat tarihleri arasındaki verilerin analiz edilmesi sonucunda 12 vaka zinciri tespit ettiğini ve bunlardan 7’sinin Limasol, 5’inin de Lefkoşa’da bulunduğunu belirtti.

Bir tanesi Lefkoşa, 4 tanesi de Limasol olmak üzere, bunlardan 5’inin okullarla alakalı olduğunu yazan gazete, okullarda ise toplam 190 vaka tespit edildiğini ekledi.

Çoğu durumda zincirin başındaki vakanın öğretmen olduğu, akabinde ise virüsün okuldaki öğrencilere ve diğer öğretmenlere yayıldığı ifade edildi.

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