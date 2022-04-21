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Özel uçak ayarlayacağını söyleyerek yarım milyon dolar dolandırdı

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir İngiliz vatandaşı, yine Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir ABD vatandaşını, Belarus’taki şirketi ve çalışanlarını Gürcistan’a taşıyacak özel uçak ayarlayacağı şeklinde kandırarak, yarım milyon dolar dolandırdı.

21 Nisan 2022 Perşembe 15:49
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Özel uçak ayarlayacağını söyleyerek yarım milyon dolar dolandırdı

Fileleftheros gazetesi, Larnaka’da ikamet eden 50 yaşındaki bir İngiliz’in, yine Larnaka’da ikamet eden ve Belarus’ta şirketi bulunan bir ABD vatandaşını, şirket çalışanlarını özel uçakla tahliye edebileceğini söyleyerek dolandırdığını yazdı.

Habere göre, Belarus’a yaptırım uygulanabileceğinden endişe eden ABD vatandaşı, şirket çalışanlarını özel uçakla Gürcistan’a götürebileceğini söyleyen İngiliz’e toplamda 566 bin ABD doları para verdi.

Gazete, ABD vatandaşının, İngiliz’in taahhütlerini yerine getirmemesi ve kendisini tehdit etmesi üzerine polise başvurmasının akabinde İngiliz şahsın tutuklandığını belirtti.

SİLAH VE MERMİ
Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Lefkoşa’da ikamet eden 41 yaşındaki bir şahsın evinde yapılan aramada iki adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildiğini yazdı.
Söz konusu şahıs tutuklanırken, silahlar ise incelemeye alındı.

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