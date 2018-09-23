Özersay, Katimerini’ye konuştu

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres’in tarafların yakınlaşması konusunda herhangi bir gelişme olmaması halinde, yeni bir sürece hız vererek, itibarını tehlikeye atmasının söz konusu olmadığı görüşünde.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kathimerini gazetesinde yer alan demecinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere değindi.

Müzakerelerle ilgili bir soru üzerine, önemli olan şeyin yeni müzakere süreci olmadığını belirten Özersay, müzakerenin bir hedef olmaması gerektiğini ve bunun bir araç olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonia Guterresin yeni dönemde doğru yaptığını düşündüğünü de belirten Özersay, bununla birlikte, Genel Sekreterin gerçekçi yaklaşımının, varsayımsal senaryolara atıfta bulunan Güvenlik Konseyi’nin tutumuyla ise uymadığını söyledi.

Guterres’in kendilerine ilk olarak konferansın başarısız olduğunu, ikinci olarak ise gelişmelerin gidişatını gözden geçirmelerini söylediğini izah eden Özersay, Genel Sekreterin adaya bir temsilci göndererek kendisinin de bunu yaptığını belirtti.

“BM Genel Sekreterinin bir sonraki hareketlerinin ne olacağının” kendisine sorulması üzerine ise Özersay, Ekim ayı sonunda, Genel Sekreterin veriler ışığında BM Güvenlik Konseyine hitap edeceğini kaydetti.

Genel Sekreterin ortaya koyacağı görüşün, daha önce bahsedilen şeylerin karışımını teşkil edeceğini ifade eden Özersay, ikinci olarak ise, Genel Sekreterin gelişmeler olmadığını tespit etmesi durumunda, yeni bir sürece hız vererek, itibarını tehlikeye atmasının söz konusu olmadığını düşündüğünü belirtti.

“Münhasır Ekonomik Bölge” konusundaki bir soruya karşılık ise Özersay, Türk tarafının 2010 yılında stratejisini değiştirdiğini söyleyerek, 2010 yılına kadar Rum kesiminin hareketlerini protesto ettiklerini anımsattı.

2010 yılında Türkiye ile kıta sahanlığı belirlenmesi anlaşması imzalandığını ve bunun akabinde Türk Petrolleri Anonim Ortaklığını araştırmalar için yetkilendirdiklerini kaydeden Özersay, şimdi ise sondaj aşamasına geçtiklerini dile getirdi.

Yeni dönemde Kıbrıslı Türklerin ilan ettiği bölgelerde, Rumların sondajlarını engellemelerinin söz konusu olmadığını belirten Özersay, bununla birlikte burada önemli bir nokta bulunduğuna da işaret ederek, Türkiye’nin ise kendi alanında, çalışmalara izin vermeyeceğini vurguladı.

Özersay, sözlerinin devamında “Kıbrıs’ın bölgelerinde, bir taraf diğer tarafı sondaj platformlarından selamlayacak” ifadesini de kullandı.

“Müzakerelerin hemen başlamaması durumunda, ne tür gelişmeler beklendiği” sorusuna ise Özersay, Ekim ayı sonuna gelindiğinde, müzakerelerin geleceğinin haricinde, barış gücünün geleceğinin de ele alınacağını söyledi.

Özersay “eğer Kıbrıs’ta gerçekten değişiklik istiyorsak, Rum kesimini kurulu düzenin devam etmesinin mümkün olmadığı sonucuna götürecek olan gelişmeler yaşanması için, statükonun (mevcut durum) unsurlarını sarsmamız gerektiğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

“Bu unsurlar nedir” sorusuna “birincisinin barış gücünün adadaki varlığının sonu, ikincisinin ise Rum kesimine, gelecekte Kıbrıs’ın tamamını temsil etme hakkına sahip olmayabileceğinin vurgulanması olasılığı olduğunu” söyleyen Özersay, “işte o zaman Pandora’nın Kutusunun açılacağını” ifade etti.

Özersay, “öte yandan herkesin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temsili hükümet olmadığını bildiğine” de işaret etti.

Üçüncü olarak ise, doğal gaz konusunda eğer Rum kesimine iki seçeneğe (ya Kıbrıs sorununun çözümü ya da Kıbrıslı Türklerin onayının alınması) sahip olduğu söylenirse, o zaman mevcut durumda çatırtılar olacağını ifade eden Özersay, varsayımsal soruları bir kenara bırakıp, günlük hayata odaklanılması durumunda, o zaman olguların değişeceğini kaydetti.