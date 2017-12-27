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Özgür Girne Derneği’nden Kıbrıslı Türklere çağrı

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“Özgür Girne Derneği” Kıbrıslı Türklere “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönme” çağrısında bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:26
Özgür Girne Derneği’nden Kıbrıslı Türklere çağrı
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Rum “Özgür Girne Derneği” Kıbrıslı Türklere “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönme” çağrısında bulundu.

Politis gazetesi, “Özgür Girne” derneğinin genel kurulunda oylanan bir bildiride, Kıbrıslı Türklere, “Kıbrıs Cumhuriyetine yeniden katılma” çağrısı yapıldığını yazdı.

Habere göre çağrıda özetle, “geçmiş yıllardan alınan dersler sonrasında halk olarak, demokratik kurumlar ve değerler temelinde, birbirinin garantisi olunabileceği” iddia edilerek Kıbrıslı Türklere yönelik “sizi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yeniden katılmaya davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

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