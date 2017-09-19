Özgürlük ödülü Kocias'ın!

ABD’de faaliyet gösteren “Kıbrıs-Amerikan Örgütleri Federasyonu”nun her yıl “milli çıkarlara ve Kıbrıs’ın güvenliğine örnek katkıda bulunan” bir kişiye verdiği “Özgürlük Ödülü”nü bu yıl Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a vereceği bildirildi.

Haravgi “‘Özgürlük Ödülü’ Kocias’a” başlıklı haberinde Kocias’a ödülünün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Amerika Başpiskoposu Dimitriu’nun himayesinde 22 Eylül Perşembe günü Terrace on the Park’ta düzenlenecek törenle verileceğini yazdı.

Habere göre “ödül” törenine Anastasiadis ve Dimitriu dışında Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Sözcü Nikos Hristodulidis, New York ve Washington’daki Rum ve Yunan diplomatik misyon temsilcileri, v.b. katılacak.

Federasyon Başkanı Kiriakos Papastilianu, Kocias’ı “vatanseverliği, Yunan Diplomasisinin başı olarak itibarı, ancak hepsinin ötesinde ve öncesinde Dışişleri Bakanlığı ve son yıldaki müzakereler süresince Kıbrıs sorununa gösterdiği kararlı tavır” nedeniyle ödüllendirmeye karar verdiklerini açıkladı.

Federasyon “Özgürlük Ödülü”nü daha önce de ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Yunanistan eski Başbakanı Kostas Karamanlis, ABD’li Senatör Roberd Menendez v.b. vermişti.