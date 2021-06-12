Paket Servis Elemanlarını Soymaya Başladılar

Fileleftheros’un haberine göre Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir hafta içinde 4’üncüsü cereyan eden olayda önceki gece geç saatte yemek siparişi veren 3 kişi, siparişi kendilerine ulaştıran 26 yaşındaki servis elemanını önce darp etti, ardından da tasarrufundaki parayı ve cep telefonunu aldı.