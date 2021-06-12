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Paket Servis Elemanlarını Soymaya Başladılar

Lefkoşa’nın Rum kesiminde, yemek siparişi veren kişiler, siparişi teslim etmeye giden paket servis elemanlarını soymaya başladı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 14:09
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Paket Servis Elemanlarını Soymaya Başladılar

Fileleftheros’un haberine göre Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir hafta içinde 4’üncüsü cereyan eden olayda önceki gece geç saatte yemek siparişi veren 3 kişi, siparişi kendilerine ulaştıran 26 yaşındaki servis elemanını önce darp etti, ardından da tasarrufundaki parayı ve cep telefonunu aldı.

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