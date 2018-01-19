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Paketten 4 kilo marihuana çıktı

Yunanistan’dan, kargo şirketi aracılığıyla  Güney Kıbrıs’a gelen pakette 4 kilo marihuana tespit edildiği belirtildi. 

19 Ocak 2018 Cuma 12:46
Paketten 4 kilo marihuana çıktı
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Yunanistan’dan, kargo şirketi aracılığıyla  Güney Kıbrıs’a gelen pakette 4 kilo marihuana tespit edildiği belirtildi. 

Politis gazetesi, Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia”da (Mormenekşe) bulunan kargo şirketi bürosuna gönderilen şüpheli paketin, Rum Narkotik Polisi tarafından da bilinmekte olan 25 yaşındaki M.H’ye ait olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Söz konusu M.H’nin paketi almak için gittiğinde sahte isim kullandığının da tespit edildiğini yazan gazete daha sonra tutuklanan M.H’nin, hakkında sekiz gün tutukluluk emri verildiği belirtti. 

Habere göre söz konusu kişinin, yurt dışından uyuşturucu ithal etmeyi amaçlayan Güney Kıbrıs’taki bir çetenin üyesi olduğuna da inanılıyor. 
 

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