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Pakistanlı Bir Şahıs Hayatını Kaybetti

Lefkoşa’nın Rum kesiminde bu sabaha karşı 01.00 sıralarında 28 yaşındaki Pakistanlı bir şahsın cinayete kurban gittiği öğrenildi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 11:38
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Pakistanlı Bir Şahıs Hayatını Kaybetti

Rum haber kaynakları, Lefkoşa Rum kesimindeki “Salaminos” caddesinde gerçekleşen olayda, 28 yaşındaki Pakistanlı bir şahsın, aralarında çıkan kavga sonucunda 26 yaşındaki Hindistanlı bir kişi tarafından bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hindistanlı zanlı tutuklanırken, Rum polisinin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü ifade edildi.

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