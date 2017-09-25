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Palmas: "Türkiye'nin sorumluluk listesi çok ağır"

Rum Başkanlık Müsteşarı Palmas, “yegâne hedeflerinin, Kıbrıs sorununda vatanı yeniden birleştirecek ve işgali sonlandıracak olan, sürdürülebilir bir çözüme varılması olduğunu” söyledi...

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:39
Palmas: "Türkiye'nin sorumluluk listesi çok ağır"

 Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, “yegâne hedeflerinin, Kıbrıs sorununda vatanı yeniden birleştirecek ve işgali sonlandıracak olan, sürdürülebilir bir çözüme varılması olduğunu” söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre, dün katıldığı bir anma etkinliğinde konuşan Palmas, “haklı taleplerinin, Türkiye’nin en nihayetinde, kayıp şahısların tamamının akıbetinin belirlenmesinin kesintisiz ve etkili bir şekilde devam etmesi için, sorumluluklarını üstlenmesi olduğunu” ifade etti.

“Türkiye’nin sorumluluklarının listesinin çok ağır olduğunu” da öne süren Palmas, Türkiye’nin “Türk Ordusunun arşivlerine erişimi, aynı zamanda sözde askeri bölgelerde bulunan çeşitli noktalarda kazı yapılmasını kısıtlamalar olmadan kabul ederek, bütün sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini” öne sürdü.

NİKOLAU'DAN BİRLİK, BERABERLİK ÇAĞRISI

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau da dün katıldığı bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada ileri sürülen “Türk uzlaşmazlığının” aşılması için, “birlik-beraberlik ve yapıcı katkı çağrısında” bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre Nikolau konuşmasında, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta gerçekleştirdiği görüşmeler ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabaları ışığında, ortak arzumuzu pratikte de kanıtlayalım” ifadesini de kullandı.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 11:46
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