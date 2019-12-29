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Pandelidis: “Hedefim kalan kayıpları bulmak”

29 Aralık 2019 Pazar 14:48
Pandelidis: “Hedefim kalan kayıpları bulmak”

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Rum üyesi Leonidas Pandelidis, hedefinin geriye kalan kayıpların tümünü bulmak olduğunu söyledi.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Pandelidis, göreve başladığında bin kadar tamamlanmayan mesele bulduğunu ve zaman geçtikçe, durumun daha da zorlaştığını ifade ederken, komitede çok değerli, 100’den fazla personelle karşılaştığını ve hepsinin de, kendilerini bu çalışmaya adadıklarını gördüğünü kaydetti.

Habere göre Pandelidis, kayıpların yarısından biraz daha fazlasının bulunduğunu, ancak yarısından azının kimlik tespitinin yapılabildiğini belirterek, daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.
Pandelidis, Rum tarafı ile Kıbrıs Türk tarafından bilgi akışının bulunduğunu ve son 6 ayda, araştırma bölümündeki personel sayısını üçe katladıklarını; şu an araştırma bölümünde 15 kişinin görev yaptığını kaydetti.

Habere göre Pandelidis, 1619 Rum kaybın bulunduğu listelerle ilgili bir karmaşanın mevcut olduğunu; çünkü bu listelerde “kayıp” ve “ölü olduğu bilinen” şeklinde ayrım yapıldığını ve bunun, kendisine göre normal olmadığını söyledi.
Pandelidis, “kayıp” olanın, son görüldüğünde hayatta olan, nefes alan birisi olduğunu, “ölü olduğu bilinenin” ise, yanında bulunan kişiler tarafından öldüğü doğrulanan birisi olduğunu ifade etti.
1619 Rum kaybın bulunduğu listenin, bu kritere göre hazırlanmadığını belirten Pandelidis, söz konusu listenin hazırlanması prosedürüne gerekli olmayan kişilerin girdiğini ve girmesi gerekenlerin de prosedüre girmediğini kaydetti.

Bu durumun kendisi için önemli olmadığına işaret eden Pandelidis, önemli olanın bilgi olduğunu ve bir kaybın tespit edilmesi durumunda, kim olduğunun bulunmasının önem teşkil ettiğini ifade etti.
Pandelidis, bulunan kayıpların üçte birinin listede olmadığını ve bu kişilerin “ölü olduğu bilinen” kişiler olabileceği gibi, “beyan edilmemiş kişiler” olabileceğini söyledi.

Habere göre Pandelidis, kayıplarla ilgili bilgisi olanlara da gelip bu bilgileri kendileriyle paylaşmaları çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kayıp Şahıslar KomitesiLeonidas Pandelidis
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