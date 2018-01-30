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Papadopulos 2'nci turda adayları boykot eğiliminde

Güney'de Anastasiadis ve Malas, önümüzdeki Pazar günü yapılacak 2'nci tur için hazırlıklarını sürdürürken, seçimin mağluplarından Papadopulos’un ise her iki adayı ikinci turda boykot etme düşüncesi taşıdığı bildirildi.

30 Ocak 2018 Salı 12:31
Papadopulos 2'nci turda adayları boykot eğiliminde
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Güney Kıbrıs’ta ilk turu Pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin galipleri olan Nikos Anastasiadis ve Stavros Malas, önümüzdeki Pazar günü yapılacak ikinci tur için hazırlıklarını sürdürürken, seçimin mağluplarından Nikolas Papadopulos’un ise her iki adayı ikinci turda boykot etme düşüncesi taşıdığı bildirildi.

Rum basını, Pazar günü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ilk turuna bugün de geniş yer verdiler.

Politis gazetesi, “İkinci Turda İşbirliği Zor” başlığı altında verdiği haberinde, AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas’ın seçimleri kaybeden adaylarla dün telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, Anastasiadis’in ise, seçimi kaybeden adayların kendi partileriyle istişarelerini bitirmelerini bekliyor gibi göründüğünü yazdı.

Anastasiadis’in ikinci turda, DİKO içerisinde Nikolas Papadopulos’u desteklemeyen “ayrılıkçıların” ve EDEK’in seçmenlerinin oylarını almayı beklediğini öne süren gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ise her iki adayı da boykot etme eğiliminde olduğunu yazdı.

Gazete, Papadopulos’un kendisine destek veren EDEK ve Dayanışma Hareketi’ni, ikinci turda Anastasiadis veya Malas’ı desteklememe yönünde ikna etme düşüncesinde olduğunu belirtirken, tüm bunlara karşın beş yıl daha muhalefette kalmak istemeyen DİKO tabanının Papadopulos’un boykot kararı karşısında baskı uygulamasının da muhtemel olduğu yorumunda bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “ ‘Hiç Kimse’ Cephesi Kuruyorlar -  Merkezin Ortak Karar Gidişatı Ne Anastasiadis Ne Malas Şeklinde”.

Haravgi: “Toplumsal İşbirliği Kurma – Merkezde Ortak Karar Almada Zorluk”.

Alithia: “Merkez İkinci Tura Hiç Kimseyle Gidiyor – Kesin Karar Günü Bugün”.

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