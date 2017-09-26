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Papadopulos, Afrodit'teki gecikmeye üzülmüş

DİKO Başkanı ve Rum Yönetimi Başkan adayı Nikolas Papadopulos’un, dün, Mısır’da bir dizi temasta bulunduğu bildirildi...

26 Eylül 2017 Salı 11:37
Papadopulos, Afrodit'teki gecikmeye üzülmüş

DİKO Başkanı ve Rum Yönetimi Başkan adayı Nikolas Papadopulos’un, dün, Mısır’da bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Papadopulos’un temasları çerçevesinde Mısır Petrol Bakanlığı Müsteşarı Osama Mobarez ve Mısır Devlet Doğalgaz Şirketi Başkanı Osama ElBakly ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Papadopulos’un temaslarında, Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki stratejik ortaklık bir kez daha teyit edilirken, 2011 yılında keşfedilen Afrodit parselinden yararlanma konusundaki gecikmeden duyulan üzüntünün dile getirildiğini kaydetti.

Haberde, Papadopulos’un, Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan işbirliğiyle ilgili ilk kez düzenlenen uluslararası konferansta konuşma yaptığı da kaydedildi.

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