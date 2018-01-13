Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.318
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1448
EURO
4.5487
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Papadopulos ile Malas başa baş gidiyor

Seçim öncesi yapılan son ankette Anastasiadis ilk sıradaki yerini korurken, Papadopulos ile Malas başa baş gidiyor. 

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:49
Papadopulos ile Malas başa baş gidiyor
banner10

Rum Başkanlık seçimlerine 15 gün kala yapılan yeni bir ankette Nikos Anastasiadis ilk sıradaki yerini korurken, Nikolas Papadopulos ile Stavros Malas başa baş gidiyor. 

Alithia gazetesi Pulse Market Research Şirketinin 5-10 Ocak tarihlerinde TVONE televizyon kanalı hesabına yaptığı ankete yer verdi.

Ankete göre seçimin ilk turunda Nikos Anastasiadis’in oylarının yüzde 30,8’ini alarak ilk sırada bulunduğunu kaydeden gazete, yüzde 18,9’luk orana sahip olan Nikolas Papadopulos ile yüzde 18,5’lik orana sahip olan Stavros Malas’ınsa göğüs göğüse mücadele vermeye devam ettiğini yazdı.

Seçimlerin ikinci tur senaryolarına bakılacak olursa, olası bir Anastasiadis-Papadopulos karşılaşmasında Anastasiadis’in yüzde 43 oranıyla, oyların yüzde 32’sini toplayan Papadopulos’u geçeceğini aktaran gazete, olası bir Anastasiadis-Malas karşılaşmasında ise Malas’ın yüzde 27’lik bir oran almasıyla, Anastasiadis’in oyların yüzde 48’ini toplayarak birinci olacağını belirtti.

banner22
Son Güncelleme: 13.01.2018 17:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu: “’Geri dönmek için adını kullandım’ dedi”
Kiprianu: “’Geri dönmek için adını kullandım’ dedi”
Rum siyasilerden Anastasiadis’e tepki
Rum siyasilerden Anastasiadis’e tepki
Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün üçlü zirvesi için “her şey hazır”
Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün üçlü zirvesi için “her şey hazır”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim