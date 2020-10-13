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Para karşılığı vatandaşlık skandalı... Rum Meclis Başkanı istifa etti

El Cezire televizyonunun dosya haberleri sonrası patlak veren Güney Kıbrıs’taki para karşılığı vatandaşlık skandalı istifa getirdi. Rum Meclis Başkanı Dimitris Sillouris istifa etti.

13 Ekim 2020 Salı 15:17
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Para karşılığı vatandaşlık skandalı... Rum Meclis Başkanı istifa etti

El Cezire televizyonunun dosya haberleri sonrası patlak veren Güney Kıbrıs’taki para karşılığı vatandaşlık  skandalı istifa getirdi.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Sillouris istifa etti.

Sillouris yemekli bir toplantıda, Çinli milyarderin temsilcileri sandığı muhabirlere vatandaşlık verme konusunda 'elinden gelen tüm yardımı sunacağı' bilgisini iletiyor. Hatta bir adım ileriye giderek, sözde Çinli milyarderin Kıbrıs’ta vatandaşlık edinememesi halinde, kişisel dış bağlantılarını kullanarak başka bir Avrupa Birliği ülkesinde vatandaşlık için aracılık yapmayı vaat ediyor.

Kıbrıs Rum siyasetinde yeni istifaların da geleceği ifade ediliyor...

VATAN MEHMET - KIBRIS POSTASI

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