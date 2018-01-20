Paralimni Belediyesi Kappari’de doğa katliamı yapıyor

Politis ve diğer gazeteler, Doğal Kıyıları Koruma İnisiyatifi isimli grubun, izinsiz ve çevre etki raporu olmaksızın çalışma yaptığı için Paralimni Belediyesi’ni Rum İçişleri Bakanlığı’na şikayet ettiğini bildirdi.

Habere göre İnisiyatif açık mektubunda da “Mağusa Kaymakamı”nı , belediyenin yasa dışı çalışmalarına göz yummak ve müsamaha göstermekle suçladı. İnisiyatif’in açık mektubunda Paralimni Belediyesi’nin sahil şeridine müdahalelerinin dört yıl önce başladığını, Kaymakamlığın da o zamandan beridir yapılanlara göz yumduğunu vurguladı.

Belediyenin “yasa dışı müdahalelerinin” artık Paralimni Belediyesi sahil şeridinin tamamına yayıldığına dikkat çekilen haberde “Nisia bölgesinden Greko Burnu’ndan başlayıp Da Costa, Fig Tree Bay, Crystal Springs, Sirina’ya ve Kappari (Luma, Glitsa Nera ve Armiropigado mevkileri) bölgesine kadar yayıldığı, belediye çalışmalarının şu anda sadece Kappari sahilinde sürdüğü” kaydedildi.

Belediyenin oluşturduğu “Skilon (köpek) sahilinde, sahilin kuzey kesimini “Proskopon” sahiline bağlayan toprak yol inşa edildiği, dereye de drenaj sistemi yapılarak müdahale edildiği, bunların, bölgeden geçerek Kappari bölgesini ziyaret edenlerin güvenliği açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Sahil kesiminde çalışan buldozerin taş kırdığı, bir kamyonun da çıkan molozu Glitza Nera mevkiindeki Çevre Koruma Alanı’na döktüğü kaydedilen haberde, belediye başkanının Kappari’de; BM mevzisine doğru toprak yol inşa edilmesini, ağaçlandırılmasını, turistlerin Maraş’ı ve Güney kıyılarını izleyebilecekleri bir gözlem kulesi inşa edilmesini önerdiği, belediye meclisinin de oy çokluğuyla kabul ettiği, kaydedildi.

Gazete bu çalışmanın tamamlandığına dikkat çekti ve Belediye Başkanı Pirillis’in yaklaşık bir ay önce, ara bölge karşısındaki “Glitza Nera” sahilindeki yeni çalışmaların tamamen yasal olduğunu, sahil cephesinin kalkındırılması için ne öngörülüyorsa onun yapıldığını söylediğini kaydetti.

Fileleftheros haberi “Büyük Çevre Zararı… Kappari’de Doğal Sahilleri Talan Ediyorlar” başlığıyla aktardı.