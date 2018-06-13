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Parlamenter ve BM'ye bağlı örgütlere 3 gün süre!

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurum çalışanlarının kenti terk ettiği belirtildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:39
Parlamenter ve BM'ye bağlı örgütlere 3 gün süre!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Yemen hükümet güçlerinin operasyonlarının devam ettiği Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurum çalışanlarının kenti terk ettiği belirtildi.

Hudeyde limanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, aralarında yabancıların da bulunduğu BM ve uluslararası kurum çalışanlarının çoğu, Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanını kullanarak kentten ayrıldı.

Hudeyde'yi terk edenlerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon içinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hudeyde'de bulanan BM'ye bağlı örgüt ve partnerlerinin kenti terk etmesi için 3 gün süre tanıdığını açıklamış ve bu süre dün gece itibariyle sona ermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen'in batı bölgesindeki Hudeyde'de Husiler ile Yemen ordusu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle "askeri gerginliğin azaltılması" çağrısında bulunmuş ve söz konusu krizin tek

çözümünün taraflar arasındaki müzakereler olduğunu vurgulamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 14 Mayıs'ta Husilere karşı Hudeyde kentinde geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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