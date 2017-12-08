Partiler Erdoğan'ı kınadı, Anastasiadis'i eleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan temasları ve ziyareti sırasında yapılan açıklamalar, Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Kışkırtıcı Erdoğan - Atina ve Ankara Arasında Hemen Hemen Tüm Konulardaki Görüş Ayrılıkları Teyit Edildi - Anlaşmazlıkları Mühürlediler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina’ya gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında hemen hemen tüm konularda görüş ayrılıklarının olduğunun teyit edildiğini yazdı.

Gazete, Erdoğan’ın Lozan Anlaşması, Batı Trakya’daki Müslümanların durumu ve Kıbrıs sorununun da aralarında bulunduğu bir dizi konuda yaptığı açıklamaları “kışkırtıcı” kelimesiyle nitelendirirken gerek Erdoğan gerekse Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

RUM HÜKÜMETİ VE PARTİLERİN YORUMLARI

Gazete, Rum hükümetinin, Erdoğan’ın ziyareti ve açıklamalara ilişkin ilk yorumunun dün geldiğini, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü için yapılması muhtemel yeni bir konferansın Türkiye ile Yunanistan arasında ön çalışma yapılmasını gerektirdiğini söylediğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis, Erdoğan’ın Lozan Anlaşmasına ilişkin tezinin “doğru yönde olmadığı” yorumunda bulunurken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Brüksel’de Çipras’la görüşeceğini ve Erdoğan’ın temasları konusunda ayrıntılı bilgi edineceğini de sözlerine ekledi.

PARTİLER ERDOĞAN’I KINADI, ANASTASİADİS’İ ELEŞTİRDİ

Gazete bir diğer haberinde, Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin Erdoğan’ın Atina ziyareti ve yaptığı açıklamalara ilişkin yorumlarına da geniş şekilde yer verdi.

Habere göre DİKO’dan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Lozan Anlaşmasına ilişkin tezlerinin, Türkiye’nin uzlaşmaz tutumunu ve imzasına bağlı kalmadığını gösterdiği iddia edilirken Türkiye’nin bu tutumu göz önüne alındığında, Anastasiadis’in karşılık almadan verdiği tavizlerle Kıbrıs sorununun çözülebilmesi ihtimali konusunda soru işaretleri yarattığı öne sürüldü.

AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas ise, değişmesi gereken anlaşmanın Lozan değil Garantörlük anlaşması olduğunu savundu.

Malas, Erdoğan’ın yıllar önce kapanmış konuları yeniden açarak, yeni anlaşmazlık unsurları yaratmaması gerektiğini de iddia etti.

EDEK, Çevreciler, Dayanışma Hareketi ve ELAM partileri de yaptıkları açıklamalarda özetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uzlaşmazlıkla suçladılar ve Kıbrıs sorununun çözümünde Türkiye’den iyi niyet bekleyenlerin yanıldığının bir kez daha ortaya çıktığını iddia ettiler.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Çipras-Erdoğan ve Pavlopulos-Erdoğan Arasında Tarihi Kavgalar – Kıbrıs Sorununda da Yeni Birşey Çıkmadı – Ayaklarının Yere Basmasını Sağlayacak Yanıtlar Aldı”

Politis: “Kıbrıs Sorununda Yeni Birşey Yok – Çipras ile Erdoğan Arasında Her Konuda Karar Çatışması – Temel Arıyorlar – Bir Diyalog ve Tüm Tarih”

Haravgi: “Çipras ve Erdoğan Görüş Ayrılıklarını Ortaya Koydular – Erdoğan Kıbrıslı Rumların Hatasından Bahsetti.”