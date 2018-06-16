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Partilerin ziyareti iptal edildi

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin, Derinya ve Aplıç kapılarına yapacağı ziyaretin iptal olduğu açıklandı...

16 Haziran 2018 Cumartesi 23:54
Partilerin ziyareti iptal edildi

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin, Derinya ve Aplıç kapılarına yapacağı ziyaretin iptal olduğu açıklandı.

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Politis gazetesinin haberine göre, Slovakya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, partilerin çoğunluğu tarafından Salı günü Derinya kapısına düzenlenecek ziyarete ilgi gösterilmediğini ve bu sebepten ötürü, ziyaretin yaz mevsimi sonrasına ertelenmesi gerekeceği kaydedildi.

Açıklamada, 27 Haziran’da Aplıç kapısına düzenlenecek ziyaretin de erteleneceği belirtildi.

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