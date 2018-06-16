Partilerin ziyareti iptal edildi

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin, Derinya ve Aplıç kapılarına yapacağı ziyaretin iptal olduğu açıklandı.
Açıklamada, 27 Haziran’da Aplıç kapısına düzenlenecek ziyaretin de erteleneceği belirtildi.
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin, Derinya ve Aplıç kapılarına yapacağı ziyaretin iptal olduğu açıklandı...
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin, Derinya ve Aplıç kapılarına yapacağı ziyaretin iptal olduğu açıklandı.
Açıklamada, 27 Haziran’da Aplıç kapısına düzenlenecek ziyaretin de erteleneceği belirtildi.