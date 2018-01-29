"Partinin nihai ve resmi kararını ELAM karar verecek"

ELAM Başkanı Hristos Hristou, Kıbrıs Helenizminin karşı karşıya olduğu sorunlara karşı birlik içinde kalması çağrısında bulunarak bugün büyük bir zafer başarıldığını belirterek kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Başkanlık seçiminin ikinci turuna değinen Hristou, iki aday; Nikos Anastasiades ve Stavros Malas’a birer anket göndereceğini ve partinin nihai ve resmi kararını ELAM organlarının alacağını söyledi.

Hristou, “eski partilere karşı mücadele verdik ve önemli bir oran kazanmayı başardık” dedi ve vatanımızın sorunları hala masadadır diyerek ELAM’ın insanların günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümlenmesi için çalışacağını söyledi.

ELAM ve kendisine oy veren ve güven gösteren seçmenlere teşekkürlerini ileten Hristou, ikinci tur için kararın gelecek günlerde alınacağını belirtti.