PASAPORT SKANDALINDA TUTUKLAMA İHTİMALİ

Güney Kıbrıs’ta, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programına ilişkin sürdürülen soruşturma çerçevesinde tutuklanma olması ihtimalinden söz edildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programına ilişkin yürütülen soruşturmada sahte belge düzenleme, yalan ifade verme ve diğer ciddi suçlara dair emareler bulunduğunu, soruşturma sonunda tutuklamaların yaşanması ihtimalinin olduğunu yazdı.

Haberde, söz konusu program çerçevesinde yer alan 12 vatandaşlık dosyasının inceleme altında olduğu ve bunlar arasında Malezyalı Joe Lo, Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan ve İran’da arandıkları tespit edilen bir baba-oğul ve iki Rus vatandaşının dosyalarının da bulunduğu vurgulandı.