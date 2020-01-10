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Patates tarlalarının sular altında kaldı

Güney Kıbrıs’taki patates tarlalarının sular altında kaldığı ve tonlarca patatesin çürüyeceği bildirildi.

10 Ocak 2020 Cuma 12:14
Patates tarlalarının sular altında kaldı

Günlerdir etkili olan yağışlı hava nedeniyle Güney Kıbrıs’taki patates tarlalarının sular altında kaldığı ve tonlarca patatesin çürüyeceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, yağışlar nedeniyle patateslerin 20 gündür suların içine gömülü olduğunu ve Avrupa piyasasına ithal edilecek olan 30-45 ton kadar patatesin çürüyeceğinin tahmin edildiğini yazdı.
Gazete, yağışlar dursa bile üreticilerin tarlaya gidebilmesi için 10-15 gün gerekeceğini ve traktör, kamyon ve tarımda kullanılan makinelerin de tarlalarda mahsur kaldığını kaydetti.
ANASTASİADİS: “ZARAR KARŞILANACAK”
Alithia gazetesi de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamada, patates üreticilerinin zararının karşılanacağını ve hükümetin bu konuda hassasiyetinin bulunduğunu söylediğini yazdı.
GÜNEY KIBRIS’TAKİ 12 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ
Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki 12 barajın yüzde yüz dolu olduğunu yazdı.
Gazete, Trodos’taki kar kalınlığının da 92 santime yükseldiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Patates
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