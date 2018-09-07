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Pavlopulos: Kısıtlı egemenliği öngören çözüme hayır

Pavlopulos’un, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kısıtlı egemenliğini öngören çözümü kabul etmeyeceklerini” söylediği bildirildi

07 Eylül 2018 Cuma 14:24
Pavlopulos: Kısıtlı egemenliği öngören çözüme hayır

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kısıtlı egemenliğini öngören çözümü kabul etmeyeceklerini” söylediği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Pavlopulos’un bir konferansta yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa bir an önce adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını temenni ettiğini dile getirerek, Kıbrıs sorununun uluslararası ve Avrupa düzeyindeki bir sorun olduğunu söylediğini yazdı.
Habere göre Pavlopulos, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kısıtlı egemenliğinin, garantörlüğün devamı ve “işgal askerinin” adadaki mevcudiyetinin devamı manasına geleceğini iddia ederek, bu durumun tehlike yaratacağını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Prokopis PavlopulosYunanistan
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