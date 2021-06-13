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Pavlopulos Rum Tarafında “Etnik Ayaklanma” Vurgusu Yaptı

Yunanistan eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos Güney Kıbrıs’a gitti, Larnaka Havaalanı’nda “etnik ayaklanma” vurgusu yaptı.

13 Haziran 2021 Pazar 14:09
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Pavlopulos Rum Tarafında “Etnik Ayaklanma” Vurgusu Yaptı

Alithia’nın haberine göre, Pavlopulos Ay. Napa Belediyesi ve “Ay. Napa ‘Aroma’ Heykel Parkı Dostları Derneği”nin 1821 Yunan ayaklanmasının 200’üncü ve 17 Mart 1826 Ay. Napa Savaşı”nın yıldönümü için düzenlediği iki günlük kutlamalara katılmak üzere dün Güney Kıbrıs’a gitti.

Larnaka Havaalanı’nda Belediye Başkanı Hristos Zannettos tarafından karşılanan Pavlopulos Güney Kıbrıs’ı ziyaretin kendisi için bir “ibadet olduğunu” belirterek “Bu yıldönümü çok önemlidir. 17 Mart 1826’da olan bu savaş bize çok şey öğretiyor, bunu konuşmamda da vurgulayacağım” dedi, şunları söyledi:

“Bugün yıldönümünü kutladığımız bu savaş bize, etnik ayaklanma çerçevesinde dahi mücadele etmemiz gerektiğini öğretiyor. Kıbrıs’ın bir parçası halen Türk boyunduruğu altındadır. Bunu asla unutmamamız gerekir. Dünyanın her yerindeki Yunanlar, bütün Helenizm için etnik ayaklanma devam ediyor ve Kıbrıs toprağının son parçası da özgürleştirilene kadar burada olacağız. Kıbrıs Cumhuriyeti varlığını, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku temelinde payına düşen egemenliğini edinene kadar.”

Anahtar Kelimeler:
PavlopulosYunanistan Eski CumhurbaşkanıProkopis PavlopulosGüney Kıbrıs
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