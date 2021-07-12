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Pelekanos, Anma Etkinliğinde Konuştu

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Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, “birlik olunmadığı zaman sonuçların trajik olabileceğini” ifade etti.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:44
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Pelekanos, Anma Etkinliğinde Konuştu

Alithia gazetesi Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un, 15 Temmuz 1974 Yunan darbesi sırasında hayatını kaybedenler için dün Baf’ta düzenlenen anma törenine katıldığını ve konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Pelekanos, demokrasiyi savunma uğruna hayatını kaybedenleri anarak bu kişilere yönelik saygı ve onurun sadece sözlerde değil pratikte dile getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Alithia aynı haberinin içerisinde, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in kayıplarla ilgili anma töreninde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Kadis, hükümetin uluslararası hukuku değerlendirerek “Türkiye’nin yeni provokasyonlarına”, sahip oldukları tüm araçlarla, karşı çıkacaklarını ifade etti.

Kadis, hükümetin ayrıca hiçbir zaman “bölünmüşlükle” uzlaşmayacağını, tek hedefinin ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığını sağlamak olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Marios Pelekanos
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