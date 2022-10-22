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Pembe konuklar gelmeye başladı

Önceki günlerde düşen yağışların ardından pembe konuk flamingolar Ada’daki göletlere gelmeye başladı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 14:55
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Pembe konuklar gelmeye başladı



Fileleftheros’un fotoğraf destekli haberine göre geçen Pazar gününden itibaren Larnaka Tuz Gölü’nde görülmeye başlayan flamingoların sayısı günbegün artıyor. Yeterli miktarda yağış düştükten sonra sayılarının ortalama 10-15 bine ulaşması beklenen flamingolar yoğunlukla Larnaka Tuz Gölü’nde toplanıyor. Pembe ziyaretçilerin Oroklini gölü, Ağrotur tuz gölü ve “Ahna” (Düzce) göletinde de görüldüğü kaydedildi.

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