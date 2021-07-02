Pendalya Köyünde Yangın Çıktı

Yangına 4 hava aracı, 5 de itfaiye aracı olmak üzere havadan ve karadan müdahale edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, yangın sonucunda yabani bitki örtüsü, ekinler ve ağaçların yandığını kaydetti.

Yangının bu kez yerleşim yerlerini tehdit etmediğini bildiren gazete, nerdeyse son bir haftadır her gün Baf kazasına bağlı köylerde yangın çıktığına işaret etti.

Bölgede çıkan yangınlardan ötürü İtfaiye, Orman Dairesi ve Avcılık Dairesi’nin alarm durumunda olduğunu yazan gazete, Rum Polisinin de bölgedeki devriyelerini artıracağını ekledi.