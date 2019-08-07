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Perdikis, Akkuyu Konusunu Gündeme Getirdi

Perdikis’in, Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 74’üncü yılı dolayısıyla, Güney Kıbrıs’taki Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliklerine dün art arda ziyaretler yaptığı belirtildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
Perdikis, Akkuyu Konusunu Gündeme Getirdi

 Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in, Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 74’üncü yılı dolayısıyla, Güney Kıbrıs’taki Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliklerine dün art arda ziyaretler yaptığı belirtildi.

Perdikis’in, yaptığı görüşmeler sırasında bir muhtıra ortaya koyduğunu ve bunda Hiroşima’ya atom bombası atılmasının üzerinden 74 yıl geçmesine atıfta bulunulduğunu yazan Fileleftheros, muhtırada nükleer silahların var olmaya devam ettiğine ve gittikçe daha fazla ülkenin nükleer güce dönüştüğüne işaret edildiğini aktardı.

Muhtıra metninde “Türkiye’nin durumuyla alakalı olarak da benzer endişeler olması gerektiği, çünkü Türkiye’nin nükleer teknolojiler elde edilmesiyle, nükleer silahlar üretilmesinin istenebileceği” de iddia edildi.

Gazeteye göre Perdikis ise açıklamasında, stratejik silahların kısıtlanmasına dair anlaşmanın maddelerinin uygulanması ve bu anlaşmanın maddelerinin daha fazla genişletilmesi çağrısında bulundu.

Perdikis, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği temsilcisi Andrey Panyukhov ile yaptıkları görüşmede, Girne kıyılarından yalnızca 30 kilometre uzakta olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşasıyla ilgili endişeleri gibi, birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını da kaydetti.

Görüşmede Türkiye’ye S-400 füzelerinin satışı konusunun da ele alındığını ve Ekologlar Hareketi’nin, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu endişenin de dile getirildiğini ifade eden Perdikis, “Ekologlar Hareketi’nin, Türkiye’nin yakın zamanda Suriye’ye girmesinden endişe duyulduğunu belirterek, Rusya Federasyonu’nun bu konu hakkında resmi bir şekilde görüş belirtmesinin istendiğini” de iletti.

Perdikis, Kıbrıs sorununa ezelden beridir verdikleri istikrarlı destekten ötürü Rusya Büyükelçiliği’ne teşekkür de etti.

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Anahtar Kelimeler:
PerdikisYorgos PerdikisGüney KıbrısAmerika Birleşik Devletleri
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