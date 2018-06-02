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Petrol ve doğal gaz formunda konuşacak

Neofitu, Washington’da gerçekleştirilecek petrol ve doğalgaz konulu forumda konuşma yapacak...

02 Haziran 2018 Cumartesi 21:48
Petrol ve doğal gaz formunda konuşacak

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Washington’da gerçekleştirilecek petrol ve doğal gaz konulu forumda konuşma yapmak üzere ABD’ye gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Neofitu’nun, ABD’de bir dizi temasta da bulunacağını ve ABD'nin terörizm finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakanı Yardımcısı Marshall Billingslea, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrasya ve Avrupa Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Avrupa ve NATO'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Thomas Goffus ve bazı diğer yetkililerle görüşeceğini yazdı.

Habere göre Neofitu, ABD’deki Yunan lobisi, bazı yetkililer ve düşünce gruplarıyla da bir araya gelecek.
 

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Son Güncelleme: 02.06.2018 22:01
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