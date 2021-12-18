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Pfizer’ın Korona İlacının Güney Kıbrıs’a Getirilmesi Bekleniyor

Pfizer şirketinin Korona’yla mücadele için ürettiği “Paxlovid” isimli ilacın Avrupa İlaç Ajansı tarafından hastalarda kullanım yönünde tavsiye edilmesinin ardından ilacın yakın zamanda Güney Kıbrıs’a da getirileceği bildirildi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 13:30
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Pfizer’ın Korona İlacının Güney Kıbrıs’a Getirilmesi Bekleniyor
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Alithia ve diğer gazeteler, Pfizer şirketinin “Paxlovid” isimli ilacının Avrupa İlaç Ajansı’ndan acil kullanım onayı almasının ardından ilacın kısa sürede Güney Kıbrıs’a getirileceğini yazdılar.
Rum İlaç Dairesi Müdür Yardımcısı Elena Panayotopulos, söz konusu ilacın kısa süre içerisinde getirilmesinin öngörüldüğünü belirtirken, ilacın Korona’yla mücadelede “inanılmaz bir buluş” olduğu yorumunda bulundu.
5 İLA 11 YAŞ ARASI 150 ÇOCUK DÜN AŞILANDI
Gazete bir diğer haberinde ise, 5 ila 11 yaş arasındaki çocukların aşılanmalarına dün itibarıyla başlandığını, dün 150 çocuğun aşılandığını belirtti.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açılamada ayrıca, iki doz aşılıların oranının yüzde 81,9’a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Son Güncelleme: 18.12.2021 14:32
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