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Pile’ye İki Büyük Otel

Pile köyüne yapılacak 150 milyon Euro değerindeki iki büyük otele ilişkin yatırım Rum basınında da yeniden yer aldı.

24 Haziran 2021 Perşembe 11:25
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Pile’ye İki Büyük Otel

Fileleftheros gazetesi “Pile Sahilindeki Büyük Yatırım” başlıklı haberinde Pile’ye yapılacak yatırımın, 45-50 milyon Euro değerinde olması beklenen 4 yıldızlı otel ile yaklaşık 100 milyon Euro değerinde olacak 5 yıldızlı otel şeklinde olacağını yazdı.
Habere göre proje, NCH Capital Inc şirketinin, Edge Development Group ile yapacağı işbirliğiyle yürütülecek.
NCH Capital Inc şirketi CEO’su Antreas Santis, Pile sahilindeki 150 milyon Ero değerindeki yatırımın iki otel, apartman daireleri, yazlık evlerden oluştuğunu anımsattı.
Gazete aynı haberinin içerisinde “Beau Rivage” isimli otelin de kısa bir zaman içerisinde yıkılmasının beklendiğini, yıkım için ilgili başvurunun yapıldığını da yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Pile
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